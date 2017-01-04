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Бернард Бериша подписал с "Тереком" контракт на 3,5 года

Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша продолжит карьеру в "Тереке".

"Дорогие друзья! Сегодня "Терек" заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским "Анжи", мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно.

Знаю, что многие болельщики "Терека" очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в РФПЛ, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в "Терек", Бернард", — написал президент грозненского клуба Магомед Даудов в инстаграме.
Теги: Анжи Терек тран
Вчера, 23:05
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№2 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сильный индивидуалист. Качественное приобретение для Терека.
Регистрация: 8.09.2011
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:00) #
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хорошее приобретение для Терека..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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