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Агент: "Спартак"? Фонте не захочет ехать в Россию
Агент Паулу Барбоза заявил, что "Саутгемптон" не отпустит в зимнее трансферное окно португальского защитника Жозе Фонте в "Спартак".
"Насколько я знаю, "Саутгемптон" не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры.
У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб. Московский "Спартак" хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом. На рынке есть и другие интересные игроки, но надо понимать, что зимний рынок очень ограничен, и не все клубы готовы сейчас отпускать кого-то, потому что им придется искать замену. Думаю, приобретение Фонте станет непростой задачей", - цитирует агента ТАСС.
"Насколько я знаю, "Саутгемптон" не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры.
У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб. Московский "Спартак" хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом. На рынке есть и другие интересные игроки, но надо понимать, что зимний рынок очень ограничен, и не все клубы готовы сейчас отпускать кого-то, потому что им придется искать замену. Думаю, приобретение Фонте станет непростой задачей", - цитирует агента ТАСС.
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