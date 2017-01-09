Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: "Спартак"? Фонте не захочет ехать в Россию

Агент Паулу Барбоза заявил, что "Саутгемптон" не отпустит в зимнее трансферное окно португальского защитника Жозе Фонте в "Спартак".

"Насколько я знаю, "Саутгемптон" не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры.

У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб. Московский "Спартак" хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом. На рынке есть и другие интересные игроки, но надо понимать, что зимний рынок очень ограничен, и не все клубы готовы сейчас отпускать кого-то, потому что им придется искать замену. Думаю, приобретение Фонте станет непростой задачей", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Саутгемптон Спартак
Сегодня, 23:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Эту новость надо выложить не только по второму, но и по третьему, четвертому и т д. разу. Никто не хочет в Спартак. И в Россию никто не хочет. Все хотят сразу в Китай.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.