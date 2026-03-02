Матчи Скрыть

Инсайдер сообщил о планах "Зенита" продать трёх бразильцев за 75 млн евро

"Зенит" может расстаться с рядом легионеров по окончании сезона.
Фото: ФК "Зенит"
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, петербургский клуб готов продать трёх бразильских игроков в случае завоевания чемпионского титула.

Речь идёт о защитнике Нино, полузащитнике Венделе и нападающем Луисе Энрике. Сообщается, что "сине-бело-голубые" рассчитывают выручить за них не менее 75 млн евро.

По данным источника, трансферная стоимость Нино оценивают в 10-12 млн евро, Вендела - около 25 млн, а Луис Энрике может обойтись потенциальному покупателю в 40-50 млн.

"Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице.

