Мостовой выделил главную проблему российских арбитров

"Уже в который раз говорю: проблема в том, что 95 процентов судей не играли в футбол. Бесит ещё то, что есть VAR и даже при нём они не могут разобраться.
Вам сделали всё, чтобы вы могли судить даже с закрытыми глазами. Это то же самое, что прийти на операцию к хирургу, у которого нет медицинского образования", — сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
Некоторые решения арбитров, принятые в 19 туре, до сих пор вызывают споры у экспертов. Например, отменённый из-за офсайда гол защитника "Балтики" Кевина Андраде в матче с "Зенитом" (0:1); также отменённый из-за офсайда мяч форварда "Акрона" Артёма Дзюбы в игре "Оренбургом" (0:2); пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом" (1:2); красная карточка защитника "Ростова" Ильи Вахании в поединке с "Краснодаром" (1:2).