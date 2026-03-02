Матчи Скрыть

Мостовой выделил главную проблему российских арбитров

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал российских футбольных судей.
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового
Напомним, в 19 туре Российской Премьер-Лиги впервые в истории турнира в каждом поединке судьи прибегали к просмотру видеоповторов и помощи VAR. По мнению Мостового, даже с современными технологиями российские арбитры плохо разбираются в игровых эпизодах.

"Уже в который раз говорю: проблема в том, что 95 процентов судей не играли в футбол. Бесит ещё то, что есть VAR и даже при нём они не могут разобраться.

Вам сделали всё, чтобы вы могли судить даже с закрытыми глазами. Это то же самое, что прийти на операцию к хирургу, у которого нет медицинского образования", — сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Некоторые решения арбитров, принятые в 19 туре, до сих пор вызывают споры у экспертов. Например, отменённый из-за офсайда гол защитника "Балтики" Кевина Андраде в матче с "Зенитом" (0:1); также отменённый из-за офсайда мяч форварда "Акрона" Артёма Дзюбы в игре "Оренбургом" (0:2); пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом" (1:2); красная карточка защитника "Ростова" Ильи Вахании в поединке с "Краснодаром" (1:2).

