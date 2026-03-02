Матчи Скрыть

Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России

РФС объявил судейские назначения на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Игру между "Балтикой" и "Зенитом", которая состоится 3 марта, обслужит Инал Танашев. Его ассистентами назначены Рустам Мухтаров и Станислав Попков, резервный арбитр - Игорь Капленков. За систему VAR будет отвечать Сергей Карасёв, ассистент VAR - Максим Гаврилин, инспектор матча - Александр Колобаев.

Встречу "Динамо" Москва - "Спартак" доверено судейской бригаде во главе с Иваном Абросимовым. Помогать ему будут Кирилл Большаков и Максим Белокур, резервный судья - Станислав Матвеев. VAR назначен Павел Шадыханов, AVAR - Анатолий Жабченко, инспектор - Сергей Зуев. Матч состоится 5 марта.

С другими назначениями можно ознакомиться ниже.


