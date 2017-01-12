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Председатель совета директоров «Локомотива» подтвердил согласование трансфера Самедова

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил информацию "СЭ", что клуб согласовал со "Спартаком" трансфер полузащитника Александра Самедова. При этом он не стал называть условия сделки.

– "Локомотив" согласовал трансфер Самедова в "Спартак", – сказал Мещеряков. – Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем.
Теги: Локомотив Спартак Самедов
Сегодня, 21:53
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№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да кто бы сомневался, то что договорятся, это было очевидно. А условия не разглашают так как оба клуба уступили свои позиции изначально объявленные blush Удачи Самедову и стать чемпионом.
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Самедов с возу, трудно будет паровозу. Жаль. Посмотрим как впишется в схему Спартака.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ура!Приедет еще Адриано и у нас полный боекоплект.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 22:35) #
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Серьезное облегчение ведомости платежной и сброс стареющего ветерана, слившего не одного тренера в Локо.


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№4 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А вот теперь прощай Саша. Трудно будет без тебя. Но незаменимых людей нет. Только нужно время. А это ,как говорится , деньги.
Регистрация: 23.03.2015
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
хорошо что договорились,привет Panovu и Ко)
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:19) #
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Цитата: Максим I
Наконец-то эта мыльная опера закончилась. Надоело уже ежедневно читать одно и тоже: все знают, что перейдёт, но "пока не договорились"... Как будто для ЛукОйла и РЖД 1-2 ляма имеют стратегическое значение.

Да просто ждали окончания праздников....)) Неплохой повод собраться, посидеть по пацански, вздрогнуть.... Все путём..))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:08) #
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Наконец-то эта мыльная опера закончилась. Надоело уже ежедневно читать одно и тоже: все знают, что перейдёт, но "пока не договорились"... Как будто для ЛукОйла и РЖД 1-2 ляма имеют стратегическое значение.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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