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Председатель совета директоров «Локомотива» подтвердил согласование трансфера Самедова
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил информацию "СЭ", что клуб согласовал со "Спартаком" трансфер полузащитника Александра Самедова. При этом он не стал называть условия сделки.
– "Локомотив" согласовал трансфер Самедова в "Спартак", – сказал Мещеряков. – Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем.
– "Локомотив" согласовал трансфер Самедова в "Спартак", – сказал Мещеряков. – Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем.
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