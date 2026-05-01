"Локомотив" и "Динамо" поделили очки в 28-м туре РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" на своём поле принимал "Динамо".
Дерби завершилось без победителя - 1:1. Первый мяч в игре был забит в середине первого тайма - отличился защитник бело-голубых Николас Маричаль. После перерыва железнодорожники сумели восстановить равновесие благодаря точному удару Артёма Карпукаса на 53-й минуте.

После этого результата "Локомотив" набрал 50 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" располагается на восьмой строчке, имея в активе 39 баллов.

Чемпионат России. 28 тур

Голы: Карпукас, 53 - Маричаль, 24.

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес (Ньямси, 22), Сильянов, Морозов, Пруцев (Вера, 73), Батраков, Карпукас, Пиняев (Бакаев, 46), Руденко (Салтыков, 73), Воробьёв (Комличенко, 58).

"Динамо": Расулов, Маричаль, Касерес (Дэвид Рикардо, 74), Майсторович (Скопинцев, 57), Осипенко, Чавес (Глебов, 63), Фомин, Бителло (Сергеев, 74), Артур Гомес (Нгамалё, 46), Гладышев, Тюкавин.

Предупреждения: Ньямси, 70, Скопинцев, 77, Дэвид Рикардо, 90+3, Батраков, 90+4.

