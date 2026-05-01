В "Динамо" приняли решение по будущему Гусева - источник

Руководство " Динамо " рассчитывает продолжить сотрудничество с Роланом Гусевым и после окончания нынешнего сезона.

Об этом сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. По информации источника, кандидатуру специалиста поддерживает спортивный директор клуба Желько Бувач, недавно продливший контракт с бело-голубыми.



Утверждается, что внутри клуба сейчас нет сомнений относительно будущего Гусева, а решение сохранить тренера не зависит от возможной победы в Кубке России.



При этом окончательное слово по данному вопросу остаётся за президентом ВТБ Андреем Костиным.