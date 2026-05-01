Батраков и ещё один игрок "Локомотива" пропустят матч с "Балтикой"

Полузащитник Алексей Батраков и защитник Жерзино Ньямси пропустят следующий матч "Локомотива" в чемпионате России.
Оба футболиста получили четвёртые жёлтые карточки в игре 28-го тура РПЛ против "Динамо", которая завершилась со счётом 1:1.

Из-за дисквалификации Батраков и Ньямси не смогут помочь железнодорожникам во встрече с "Балтикой". Матч состоится 10 мая на арене столичной команды.

После 28 туров московский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

