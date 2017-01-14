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Молодежный состав "Терека" проводит сборы в Кисловодске

В Кисловодске начались зимние подготовительные сборы молодёжного состава "Терека", сообщает официальный сайт клуба.

На Кавказских Минеральных Водах подопечные Руслана Идигова проведут весь подготовительный цикл ко второй части первенства. На первых сборах, которые продлятся до 24 января, запланирована работа по общефизической подготовке. Команда планирует провести два контрольных матча 17 и 24 января.
Теги: Терек
Сегодня, 23:20
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