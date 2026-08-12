"Црвена Звезда" официально объявила об отставке Станковича

- Станкович подал в отставку, он не смог присутствовать на пресс?конференции. Приносим свои извинения.
Наступил новый день. Я бы начал конференцию с больших извинений за игру. Я не помню худшего выступления "Звезды" с тех пор, как мне было 11 лет, - приводит слова Терзича пресс-служба клуба.
Вчера, 11 августа, "Црвена Звезда" уступила "Хапоэлю" Беэр-Шева в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Сообщалось, что после этого матча Деян Станкович отправился в отставку с поста главного тренера сербского клуба. Специалист возглавляет команду с декабря прошлого года.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Станкович был главным тренером московского "Спартака", также он работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории". Ранее он уже работал в "Црвене Звезде" и становился с клубом чемпионом Сербии.