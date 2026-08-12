"ПСЖ" с Сафоновым стал обладателем Суперкубка УЕФА

"ПСЖ" стал обладателем Суперкубка УЕФА. В финальном матче парижский клуб обыграл "Астон Виллу" со счётом 2:1.

Фото: УЕФА

Счёт был открыт на 20-й минуте: Хвича Кварацхелия вывел французскую команду вперёд. Перед перерывом Брайан Маджо восстановил равенство. Во втором тайме Дезире Дуэ забил второй мяч "ПСЖ", который в итоге оказался победным.



Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле всю игру.



Суперкубок УЕФА



Голы: Кварацхелия, 20, Дуэ, 62 - Маджо, 45.



"ПСЖ": Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 75), Хакими, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 75), Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия (Бералдо, 88), Аклиуш (Дембеле, 46), Дуэ (Меюлю, 87).



"Астон Вилла": Бизот, Кэш, Пау Торрес (Мингс, 79), Матсен, Линделёф, Гомес (Бакрли, 79), Камара (Богард, 75), Макгинн (Алиссон, 72), Буэндия, Хеммингс, Маджо (Абрахам, 72).



Предупреждения: Пау Торрес, 51, Гомес, 64, Макгинн, 72.

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Астон Вилла