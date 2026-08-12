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Бубнов - о чемпионской гонке: "Зенит" уже все, не фаворит

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бубнова, "Зенит" не является явным фаворитом чемпионской гонки.

- Прошло всего три тура… И эти туры говорят нам, что "Зенит" всё… "Зенит" уже не [явный] фаворит. Не фаворит. Там три фаворита. "Спартак", "Краснодар" и "Зенит", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В третьем туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил московской "Родине", впервые вышедшей в элитный дивизион российского футбола, со счетом 1:2.

После трех сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками, возглавляет таблицу "Краснодар" с 9 баллами в своем активе.

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