Бубнов - о чемпионской гонке: "Зенит" уже все, не фаворит

- Прошло всего три тура… И эти туры говорят нам, что "Зенит" всё… "Зенит" уже не [явный] фаворит. Не фаворит. Там три фаворита. "Спартак", "Краснодар" и "Зенит", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В третьем туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил московской "Родине", впервые вышедшей в элитный дивизион российского футбола, со счетом 1:2.
После трех сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками, возглавляет таблицу "Краснодар" с 9 баллами в своем активе.