Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:27
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (14)
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (14)
10:18
Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов (16)
Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов (16)
00:44
Агент: после завершения карьеры Витсель станет гендиректором компании, связанной с авиацией (10)
Агент: после завершения карьеры Витсель станет гендиректором компании, связанной с авиацией (10)
Вчера 23:43
Андрей Аршавин: российским клубам будет нереально отказаться от государственных денег (12)
Андрей Аршавин: российским клубам будет нереально отказаться от государственных денег (12)
Вчера 23:38
"Бетис" хочет взять в аренду Алена Халиловича
"Бетис" хочет взять в аренду Алена Халиловича
Вчера 22:45
Дарко Бодул: верю, что могу играть в топ-клубе (1)
Дарко Бодул: верю, что могу играть в топ-клубе (1)
Вчера 22:34
Месси забил 35-й команде высшего дивизиона чемпионата Испании и повторил рекорд Рауля (2)
Месси забил 35-й команде высшего дивизиона чемпионата Испании и повторил рекорд Рауля (2)
Вчера 22:28
Сергей Чепчугов: первая неделя сборов всегда такая тяжелая (2)
Сергей Чепчугов: первая неделя сборов всегда такая тяжелая (2)
Вчера 22:25
"Челси" в гостях разгромил "Лестер" (7)
"Челси" в гостях разгромил "Лестер" (7)
Вчера 22:21
"Болонья" обыграла "Кротоне"
"Болонья" обыграла "Кротоне"
Вчера 22:20
Гия Григалава может перейти в тульский "Арсенал" (3)
Гия Григалава может перейти в тульский "Арсенал" (3)
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об уровне зарплат в российском футболе.
– Как вы относитесь к идее о сокращении зарплат игрокам, которую то и дело озвучивают в том числе футбольные люди. Допустим, президент "Урала" Григорий Иванов предлагает платить спортсменам не больше миллиона рублей в месяц. Идеализм?
– Отнюдь. Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. И зачем тот же Иванов раньше платил больше миллиона, а теперь, когда у него средства закончились, призывает сократить зарплаты.
Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. "Урал" ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов? Возьмите лучше как положительный пример "Уфу". Хороший руководитель, спокойно уживаются в рамках небольшого бюджета, реалистично смотрят на состав, избегают бешеных трат, еще и умудряются продавать футболистом и тренеров. И команда занимает свое место в таблице.
Жить и ставить задачи надо по средствам – с низким бюджетом не надо ставить задачу победа в чемпионате. А у нас небольшие клубы несутся куда-то в пустоту – тратят деньги, а результаты не улучшаются.
И опять возвращаемся к теме: в России есть, скажем так, профессии, где зарплаты завышены еще хлеще, чем в футболе. Может, сначала стоит обратиться туда? А люди футбола должны думать, прежде чем делать популистские заявления. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Хотя это личное дело каждого.
"Спорт-Экспресс"
– Как вы относитесь к идее о сокращении зарплат игрокам, которую то и дело озвучивают в том числе футбольные люди. Допустим, президент "Урала" Григорий Иванов предлагает платить спортсменам не больше миллиона рублей в месяц. Идеализм?
– Отнюдь. Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. И зачем тот же Иванов раньше платил больше миллиона, а теперь, когда у него средства закончились, призывает сократить зарплаты.
Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. "Урал" ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов? Возьмите лучше как положительный пример "Уфу". Хороший руководитель, спокойно уживаются в рамках небольшого бюджета, реалистично смотрят на состав, избегают бешеных трат, еще и умудряются продавать футболистом и тренеров. И команда занимает свое место в таблице.
Жить и ставить задачи надо по средствам – с низким бюджетом не надо ставить задачу победа в чемпионате. А у нас небольшие клубы несутся куда-то в пустоту – тратят деньги, а результаты не улучшаются.
И опять возвращаемся к теме: в России есть, скажем так, профессии, где зарплаты завышены еще хлеще, чем в футболе. Может, сначала стоит обратиться туда? А люди футбола должны думать, прежде чем делать популистские заявления. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Хотя это личное дело каждого.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.