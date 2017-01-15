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Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об уровне зарплат в российском футболе.

– Как вы относитесь к идее о сокращении зарплат игрокам, которую то и дело озвучивают в том числе футбольные люди. Допустим, президент "Урала" Григорий Иванов предлагает платить спортсменам не больше миллиона рублей в месяц. Идеализм?

– Отнюдь. Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. И зачем тот же Иванов раньше платил больше миллиона, а теперь, когда у него средства закончились, призывает сократить зарплаты.

Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. "Урал" ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов? Возьмите лучше как положительный пример "Уфу". Хороший руководитель, спокойно уживаются в рамках небольшого бюджета, реалистично смотрят на состав, избегают бешеных трат, еще и умудряются продавать футболистом и тренеров. И команда занимает свое место в таблице.

Жить и ставить задачи надо по средствам – с низким бюджетом не надо ставить задачу победа в чемпионате. А у нас небольшие клубы несутся куда-то в пустоту – тратят деньги, а результаты не улучшаются.

И опять возвращаемся к теме: в России есть, скажем так, профессии, где зарплаты завышены еще хлеще, чем в футболе. Может, сначала стоит обратиться туда? А люди футбола должны думать, прежде чем делать популистские заявления. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Хотя это личное дело каждого.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Овчинников ЦСКА
Сегодня, 11:27
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14
(4)
№14 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Если только чинуши! У остальных Овчина они занижены в разы! А какой то Кокорин выкидывает 250штук на шампунь.
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Учителя получают в среднем по стране 35000. Это статистика.

Какая нах.статистика,в Калининграде по статистике средняя зарплата 30000 т.р.,а по факту 20 не каждый получает,в области вообще 10-15 т.р.,так что эта вся ваша статистика полный пи3дeж.
Регистрация: 19.03.2011
№12 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не гони овчина,лицемер
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:07) #
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  •  (7)

Цитата: dreamcatcher
Учителя получают в среднем по стране 35000. Это статистика.

Ну так и пора раскулачивать - зажрались.

Цитата: tiki
если про заголовок, то сразу приходит в голову "дума"

Дума приходит в голову - дума думкая. Сразу.

Цитата: Болельщик812
Всего-то 400 тысяч рублей в месяц. И за эти жалкие гроши им приходится даже иногда приходить на работу.
А ведь у них есть более важные дела: ездить в куршавель, оформлять недвижимость на родственников и проводить встречи с ни разу не заинтересованными бизнесменами.

Не так. Главное , в тяжкой доле "народного избранника" - мести бабло, которое в тамошней среде считается не деньгами, а "инструментом политической борьбы" - и соответственно, все это не коррупция, а так - борьба за инструменты в оркестровой яме - бунт скрипачей.

В реальности - просто денно и нощно избранники рисуют свои схемы, или участвуют в чужих по отжиманию различной собственности и материальных ценностей в "пользу государства", то есть себя ("Государство - это я." Это уже не эфемизм, а настоящее определение сегодняшнего думца). Просто не разгибая рук и ног. И даже позвоночника.

А далее схемами выводов и переоформлений-обелений занимаются целые профильные организации - у тех на это времени и интереса нет - им надо еще проскакать по тв-шоу, где со слезой изобразить патриотизм и преданность делу и телу.

Вот так. Какие там 400 тыс - их бабам на неделю столько не хватает. Там миллиарды. И не рублей.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:58) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Karl XII
учителям платят по 10-15 т.р в месяц?

Учителя получают в среднем по стране 35000. Это статистика.
Регистрация: 28.05.2014
№9 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
если про заголовок, то сразу приходит в голову "дума"

Всего-то 400 тысяч рублей в месяц. И за эти жалкие гроши им приходится даже иногда приходить на работу.
А ведь у них есть более важные дела: ездить в куршавель, оформлять недвижимость на родственников и проводить встречи с ни разу не заинтересованными бизнесменами.
Регистрация: 13.08.2015
№8 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 11:54) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Чиновники, топы Госкорпораций да "звезды" эстрады, которые за 20 лет уже всех порядком заи....ли
Много зарабатывают хоккеисты, но там хоть отдача есть - и народ ходит, и результаты на международном уровне имеются
Регистрация: 4.06.2015
№7 Написал: скептик (Сегодня, 11:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Ну вот бы и указал конкретно , кто и где получает незаработанное .Страшно наверное г.Миллера упомянуть всуе с его заработком в 3100000 руб. в ДЕНЬ ?
Регистрация: 26.11.2016
№6 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сатурн»
Karl XII,
дальше своего носа не видишь? он про ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Регистрация: 12.05.2012
№5 Написал: fits (Сегодня, 11:48) #
  • +4
  •  (6)

Нельзя рубить сук, на котором сидишь

Это тут зачем приплел...
СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ: В РОССИИ ЕСТЬ ПРОФЕССИИ, ГДЕ ЗАРПЛАТЫ ЗАВЫШЕНЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ФУТБОЛЕ

То есть пока будут разбираться с другими профессиями,
Овчинников спокойно будет получать свои моллионы...
Ишь как сразу стрелки перевел...
Регистрация: 6.10.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 11:39) #
  • +5
  •  (5)

все вы там не бедные..
"Железный..", не везде 10-15, вот у нас воспитатель в д/саду от 6,5 до 9.. А в Курской, Тамбовской слышал ещё хуже.. Так шо.. Поошли они все.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Karl XII (Сегодня, 11:34) #
  • +4
  •  (10)

Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе
Это учителя и медработники... я вот сам не понимаю, за что медсёстрам и учителям платят по 10-15 т.р в месяц?
Регистрация: 11.01.2017
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (6)

"Урал" ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов?

Чтобы пилить бюджет.
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:30) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
если про заголовок, то сразу приходит в голову "дума"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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