Экс-тренер "Динамо" Гусев рассказал, может ли он возглавить белорусский клуб

- Все верно. Я общался с руководством клуба, спасибо большое за проявленный интерес, но я решил не принимать предложение возглавить команду, - приводит слова Гусева "Матч ТВ".
Напомним, что Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, ранее он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых. Сообщалось, что специалист ведет переговоры с "МЛ Витебск" - на данный момент клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 44 набранными очками после 21 сыгранного тура.