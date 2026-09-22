Экс-тренер "Динамо" Гусев рассказал, может ли он возглавить белорусский клуб

Экс-тренер московского "Динамо" Ролан Гусев ответил, может ли он возглавить "МЛ Витебск".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гусева, он вел переговоры с клубом, но отказался от предложения.

- Все верно. Я общался с руководством клуба, спасибо большое за проявленный интерес, но я решил не принимать предложение возглавить команду, - приводит слова Гусева "Матч ТВ".

Напомним, что Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, ранее он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых. Сообщалось, что специалист ведет переговоры с "МЛ Витебск" - на данный момент клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 44 набранными очками после 21 сыгранного тура.

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