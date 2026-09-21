Шансы "Спартака" и "Динамо" включиться в борьбу за первое место он также допускает, однако сомневается, что одна из московских команд в итоге возьмёт золото.
- Главный претендент на чемпионство? Претенденты прежние - "Зенит" и "Краснодар". У "Зенита" вообще было столько чемпионств в последние годы! Большая часть чемпионата ещё впереди, поэтому все ещё может встать на свои места.
- То есть вы полагаете, что "Спартак" и "Динамо" не смогут бороться за золото до конца?
- Могут вмешаться в борьбу, но чемпионом кто-то из них станет вряд ли. Мы уже привыкли к этому: у нас каждый год одно и то же. Вот, например, в 2024 году "Динамо" было в шаге от чемпионства. Казалось бы, побеждай соперника в последнем матче, но нет... Мы не знаем, что потом будет происходить, кто уйдет из команд, кто придет. Будет перерыв в три месяца в РПЛ, так что весной по сути своей у нас начнется второй чемпионат.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: "Спартак" вряд ли станет чемпионом
Экс-гендиректор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин назвал Rusfootball.info главных, на его взгляд, претендентов на чемпионский титул.
Фото: ФК "Спартак"