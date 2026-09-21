"Кромешный ад". Спортивный комментатор назвал главное разочарование на старте сезона РПЛ

- Для меня первая часть сезона, помимо отсутствия стабильности у ведущих клубов, — это кромешный ад в московском "Локомотиве".
То, что произошло в "Локомотиве", в очередной раз показывает, насколько в российском футболе всё очень зыбко, очень "на тоненького".
Везде этот тонкий лёд и можно провалиться. Даже большой команде, которая вошла в тройку по итогам прошлого сезона, - сказал Генич в видео на YouTube-канале Михаила Моссаковского.
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар", полузащитника Артема Карпукаса в "Зенит" и полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарай". Команду пополнили Георгий Джикия, Николай Титков, Сергей Бабкин и Андрей Мостовой.
После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова с 7 набранными очками занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата России.