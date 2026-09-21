"Кромешный ад". Спортивный комментатор назвал главное разочарование на старте сезона РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич назвал главное разочарование на старте сезона РПЛ.

Фото: ФК "Локомотив"

То, что произошло в "Локомотиве", в очередной раз показывает, насколько в российском футболе всё очень зыбко, очень "на тоненького".