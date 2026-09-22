Стало известно, когда в Кубке России введут Fan ID - источник

В Кубке России введут Fan ID, который действует на матчах РПЛ.
Фото: Кубок России
По информации источника, Fan ID в Кубке России введут с 1 октября текущего года, распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Паспорт болельщика будет необходим для посещений матчей Кубка команд РПЛ на домашних стадионах, для прохода на арены клубов Первой и Второй лиги документ не потребуется.

Напомним, что Fan ID был введен для посещений матчей Российской Премьер-Лиги с лета 2022 года и является обязательным по сей день. Также паспорт болельщика необходим для посещений Суперкубка России. На данный момент встречи Кубка России доступны для болельщиков, не оформивших Fan ID.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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