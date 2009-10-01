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Данни вышел на поле спустя 8 месяцев и через минуту сделал голевую передачу

Полузащитник "Зенита" Данни вышел на поле спустя восемь месяцев после травмы. Португалец заменил Сергея Зуйкова в контрольном матче с китайским "Чанчунь Ятай" на 69-й минуте и уже спустя минуту сделал голевую передачу.

Данни выполнил пас на Юрия Жиркова, который вошёл в штрафную и с близкого расстояния поразил девятку ворот соперника.

Сначала Данни вышел без капитанской повязки, а потом, когда игроки "Зенита" забили гол, защитник Доменико Кришито передал ему повязку. 33-летний португалец восстановился после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2016 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 18:16
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(3)
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (3)

ДАННИ ЗДОРОВЬЯ НАШ КАПИТАН !!! smile
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец,Мигель!Здоровья тебе и побольше голов в ворота противников!А минусующим свинкам можешь и парочку закатить плюс пару голевых передач сделать. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец!!! Видно, что голоден по игре, нужно продлевать с ним контракт на год, как минимум.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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