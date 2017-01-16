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Эбуэ Куасси: "Краснодар" – идеальное место для молодого игрока

Полузащитник "Селтика" Эбуэ Куасси отметил, что его бывший клуб – "Краснодар" – подарил ему очень ценный опыт и дал возможность стать настоящим профессионалом.

"Краснодар" подарил мне незабываемый опыт, дал возможность стать профессионалом. Он наверняка останется одним из моих любимых клубов. Мне очень нравилось играть за "Краснодар", там был отличный коллектив, атмосфера располагала к развитию молодежи. Безусловно, "Краснодар" – один из топ-клубов России, поскольку мы выступали в Лиге Европы. К тому же у "Краснодара" есть история, хотя это достаточно молодой клуб. Результаты очень даже неплохие, нередко клуб завершает сезон в первой пятерке. Так что никто не может поспорить с тем, что это топ-клуб. Мне не хотелось бы сравнивать Шотландию и Россию, каждый чемпионат уникален. У РФПЛ хороший рейтинг среди европейских чемпионатов, но "Селтик" часто и неплохо выступает в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что шотландская лига лучше РФПЛ. "Краснодар" – идеальное место для молодого игрока, чтобы быть вовлеченным, а также получать игровое время", - цитирует Куасси "Р-Спорт".
Теги: Куасси Краснодар Селтик
Сегодня, 19:27
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№2 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Успехов, Эбуэ!
Регистрация: 25.10.2016
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Спасибо,Эбуэ Куасси за теплые слова..
Регистрация: 31.10.2013
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