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Борис Игнатьев: Самедов будет регулярно выходить в основе "Спартака"
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локомотива" в стан красно-белых.
"Самедов очень хотел играть в "Спартаке". Это игрок сборной, и надеюсь, что он сможет проявить себя наилучшим образом. Трудно сказать, каковы перспективы Самедова в стане красно-белых, но учитывая его уровень, он будет регулярно выходить в основе. Наверное, Александр был нужен красно-белым только потому, что это игрок сборной России", — цитирует Игнатьева "Газета.ру".
"Самедов очень хотел играть в "Спартаке". Это игрок сборной, и надеюсь, что он сможет проявить себя наилучшим образом. Трудно сказать, каковы перспективы Самедова в стане красно-белых, но учитывая его уровень, он будет регулярно выходить в основе. Наверное, Александр был нужен красно-белым только потому, что это игрок сборной России", — цитирует Игнатьева "Газета.ру".
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