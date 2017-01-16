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Борис Игнатьев: Самедов будет регулярно выходить в основе "Спартака"

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локомотива" в стан красно-белых.

"Самедов очень хотел играть в "Спартаке". Это игрок сборной, и надеюсь, что он сможет проявить себя наилучшим образом. Трудно сказать, каковы перспективы Самедова в стане красно-белых, но учитывая его уровень, он будет регулярно выходить в основе. Наверное, Александр был нужен красно-белым только потому, что это игрок сборной России", — цитирует Игнатьева "Газета.ру".
Теги: Игнатьев Самедов Спартак
Сегодня, 20:42
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№1 Написал: скальп (Сегодня, 20:49) #
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  •  (1)

а для кого то это секрет?
Регистрация: 24.12.2016
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