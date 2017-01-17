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"Локомотив" продлил просмотр полузащитника Александра Коре до 19 января

"Локомотив" продлил просмотр французского нападающего Александра Коре до 19 января. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Коре точно останется в "Локомотиве" до следующей игры. На него еще посмотрят, затем будут решать", - сказал источник.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:26
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