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Марко Девич: очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как "Ростов"

Новичка "Ростова" украинского нападающего Марко Девича не пугает конкуренция в линии атаки с иранским форвардом Сердаром Азмуном.

"Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун - очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним.

Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как "Ростов". За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась - как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера", - сказал Девич в интервью ТАСС.
Теги: Девич Ростов
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