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Андрей Червиченко: слабо верится, что Молло стоил всего полмиллиона евро
Экс-президент "Спартака" и "Химок" Андрей Червиченко поделился мнением, что новобранец "Зенита" Йоан Молло не может стоит 500 тысяч евро.
Напомним, ранее появилась новость о том, что руководство "Сент-Этьена", которому принадлежала половина прав на футболиста подозревает, что трансфер обошелся петербургскому клубу в большую сумму, чем заявленные 500 тысяч евро
"Мне этот футболист очень нравится. Я удивился, что он не покинул «Крылья Советов» уже после полугода игры за самарцев. Его переход за такие деньги. Сложно сказать. Конечно, слабо верится, что игрок такого уровня стоил всего полмиллиона евро, но мы можем не знать о каких-то нюансах. Например, заканчивавшийся контракт. "Зенит" не тот клуб, который будет сильно экономить на трансферах или налогах. Если быть честным, в России встречается все, что угодно. Вспомните эпопею, когда "Спартак" обвинял "Томь" в денежных махинациях при подписании Павла Погребняка. Это обычная история, когда заинтересованная сторона пытается раскопать всю подноготную трансфера. Можно подумать, у них во Франции темными делами никто не занимается! Конечно, "Сент-Этьену" обидно, что получат меньшую сумму, чем рассчитывали. С другой стороны, есть бумаги, контракт, факт прохождения денег. Чего сейчас-то уже возмущаться, когда трансфер произошел? Надо было раньше выражать претензии", - приводит слова Червиченко"Спорт День за Днем".
Напомним, ранее появилась новость о том, что руководство "Сент-Этьена", которому принадлежала половина прав на футболиста подозревает, что трансфер обошелся петербургскому клубу в большую сумму, чем заявленные 500 тысяч евро
"Мне этот футболист очень нравится. Я удивился, что он не покинул «Крылья Советов» уже после полугода игры за самарцев. Его переход за такие деньги. Сложно сказать. Конечно, слабо верится, что игрок такого уровня стоил всего полмиллиона евро, но мы можем не знать о каких-то нюансах. Например, заканчивавшийся контракт. "Зенит" не тот клуб, который будет сильно экономить на трансферах или налогах. Если быть честным, в России встречается все, что угодно. Вспомните эпопею, когда "Спартак" обвинял "Томь" в денежных махинациях при подписании Павла Погребняка. Это обычная история, когда заинтересованная сторона пытается раскопать всю подноготную трансфера. Можно подумать, у них во Франции темными делами никто не занимается! Конечно, "Сент-Этьену" обидно, что получат меньшую сумму, чем рассчитывали. С другой стороны, есть бумаги, контракт, факт прохождения денег. Чего сейчас-то уже возмущаться, когда трансфер произошел? Надо было раньше выражать претензии", - приводит слова Червиченко"Спорт День за Днем".
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