Президент РПЛ высказался о возможном введении Fan ID на матчах Кубка России

- Такие разговоры есть. Fan ID может быть выведен на матчах Кубка России.
Когда, как и на каких стадиях это будет вводиться, пока информации нет. Этот вопрос обсуждается на уровне федеральных регуляторов, - приводит слова Алаева "СЭ".
Напомним, что Fan ID введен на матчи Российской Премьер-Лиги с лета 2022 года - посещение матчей чемпионата России без паспорта болельщика невозможно. Также система работает на Суперфинале Кубка страны.
Сообщалось, что с начала следующего сезона Fan ID также будет введен на все матчи Пути РПЛ Кубка России. Паспорт болельщика, по сообщениям СМИ, не потребуется на матчах Пути регионов.