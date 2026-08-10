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Президент РПЛ высказался о возможном введении Fan ID на матчах Кубка России

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное введение Fan ID на матчах Кубка России.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, Fan ID может быть введен на матчах Кубка России.

- Такие разговоры есть. Fan ID может быть выведен на матчах Кубка России.

Когда, как и на каких стадиях это будет вводиться, пока информации нет. Этот вопрос обсуждается на уровне федеральных регуляторов, - приводит слова Алаева "СЭ".

Напомним, что Fan ID введен на матчи Российской Премьер-Лиги с лета 2022 года - посещение матчей чемпионата России без паспорта болельщика невозможно. Также система работает на Суперфинале Кубка страны.

Сообщалось, что с начала следующего сезона Fan ID также будет введен на все матчи Пути РПЛ Кубка России. Паспорт болельщика, по сообщениям СМИ, не потребуется на матчах Пути регионов.

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