Дзюба: я готов завершить карьеру, если не позовут в хорошую команду

- Я спокоен за своё будущее, честно. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, я спокойно готов завершить карьеру.
Мне есть чем заняться. "Акрону" я отдал всего себя, познакомился с прекрасным Тедеевым, тренерским штабом, замечательными ребята, городом. Но больше в такие команды я не хочу — сделал своё дело, оставил "Акрон" в РПЛ и ушёл, - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".
Напомним, что Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон", по окончании сезона-2025/26 он покинул клуб и на данный момент является свободным агентом. Ранее в воронежском "Факеле" заявили о готовности пригласить Дзюбу, если сам нападающий изъявит желание выступать за них.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба, а также в истории чемпионата России и национальной команды страны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего форварда в 1 миллион евро. Ранее он выступал за "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Томь" и ряд других российских клубов.