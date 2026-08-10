Матч 4 тура РПЛ "Ростов" - "Рубин" пройдет с ограничениями по вместимости

- Матч с "Рубином" пройдет на "Ростов Арене" с определенными ограничениями по вместимости, - приводит слова Алаева "Матч ТВ".
Напомним, что матч 3 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Ростов" должен был состояться на домашнем стадионе южан, однако был перенесен в Москву из-за повреждений инфраструктуры стадиона ростовчан после стихийного бедствия.
В 4 туре чемпионата России команда Джонатана Альбы сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином". Встреча состоится 15 августа в 18:30 по московскому времени.