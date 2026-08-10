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Матч 4 тура РПЛ "Ростов" - "Рубин" пройдет с ограничениями по вместимости

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что матч 4 тура чемпионата России "Ростов" - "Рубин" пройдет с ограничениями.
Фото: "РИА Новости"
По словам Алаева, матч "Ростов" - "Рубин" будет ограничен по вместимости.

- Матч с "Рубином" пройдет на "Ростов Арене" с определенными ограничениями по вместимости, - приводит слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что матч 3 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Ростов" должен был состояться на домашнем стадионе южан, однако был перенесен в Москву из-за повреждений инфраструктуры стадиона ростовчан после стихийного бедствия.

В 4 туре чемпионата России команда Джонатана Альбы сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином". Встреча состоится 15 августа в 18:30 по московскому времени.

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