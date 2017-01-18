Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Резиуан Мирзов: серьезные нагрузки еще впереди

Полузащитник "Терека" Резиуан Мирзов рассказал о том, как проходит его день на сборах и отметил, что самые серьезные нагрузки еще впереди.

- После отпуска всегда тяжело начинать сборы. У нас было домашнее задание, это существенно помогало поддерживать форму и сейчас адаптироваться к нагрузкам. Играл с друзьями в футбол и выполнял задание тренеров. Первые дни сбора были втягивающие, а впереди ожидают, как нам сказали, шокируещие дни, с большими нагрузками. Но это необходимо, первый сбор всегда тяжелый. Нужно заложить фундамент физической подготовки.

- Довольны условиями, в которых проходит сбор?

- Конечно! Условия очень хорошие - отель, питание, тренировочное поле. В Турции в этом плане все отлично. Нам очень комфортно.

ФК "Терек"
Теги: Терек
Сегодня, 21:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.