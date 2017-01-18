Резиуан Мирзов: серьезные нагрузки еще впереди

Полузащитник "Терека" Резиуан Мирзов рассказал о том, как проходит его день на сборах и отметил, что самые серьезные нагрузки еще впереди.- После отпуска всегда тяжело начинать сборы. У нас было домашнее задание, это существенно помогало поддерживать форму и сейчас адаптироваться к нагрузкам. Играл с друзьями в футбол и выполнял задание тренеров. Первые дни сбора были втягивающие, а впереди ожидают, как нам сказали, шокируещие дни, с большими нагрузками. Но это необходимо, первый сбор всегда тяжелый. Нужно заложить фундамент физической подготовки.- Конечно! Условия очень хорошие - отель, питание, тренировочное поле. В Турции в этом плане все отлично. Нам очень комфортно.