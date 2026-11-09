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Мостовой - о новом тренер "Локомотива": а какая разница?

Александр Мостовой не стал выделять фаворита на пост главного тренера "Локомотива" и заявил, что результат команды зависит прежде всего от футболистов, а не от фамилии специалиста.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Бывший полузащитник "Сельты" считает, что при выборе наставника важнее всего его профессионализм и человеческие качества. При этом Мостовой с иронией высказался о тренерских назначениях в российском футболе.

"Ребят, а какая разница? Играют же футболисты на поле. Неважно, кого назначат. Главное, чтобы человек оставался порядочным, даже несмотря на работу в топ-клубе и большой контракт. Но таких у нас немного", — сказал Мостовой в интервью корреспонденту "Советского спорта" Никите Вахитову.

Мостовой обратил внимание и на результаты ростовчан под руководством Дмитрия Кириченко, подчеркнув, что командой должен руководить человек, который действительно разбирается в футболе.

"Локомотив" расстался с Михаилом Галактионовым после 14-го тура РПЛ. На момент его ухода команда находилась в нижней части таблицы чемпионата.

Источник: "Советский спорт"

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