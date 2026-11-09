Мостовой - о новом тренер "Локомотива": а какая разница?

"Ребят, а какая разница? Играют же футболисты на поле. Неважно, кого назначат. Главное, чтобы человек оставался порядочным, даже несмотря на работу в топ-клубе и большой контракт. Но таких у нас немного", — сказал Мостовой в интервью корреспонденту "Советского спорта" Никите Вахитову.
Мостовой обратил внимание и на результаты ростовчан под руководством Дмитрия Кириченко, подчеркнув, что командой должен руководить человек, который действительно разбирается в футболе.
"Локомотив" расстался с Михаилом Галактионовым после 14-го тура РПЛ. На момент его ухода команда находилась в нижней части таблицы чемпионата.
Источник: "Советский спорт"