Мостовой - о новом тренер "Локомотива": а какая разница?

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"Ребят, а какая разница? Играют же футболисты на поле. Неважно, кого назначат. Главное, чтобы человек оставался порядочным, даже несмотря на работу в топ-клубе и большой контракт. Но таких у нас немного", — сказал Мостовой в интервью корреспонденту "Советского спорта" Никите Вахитову.