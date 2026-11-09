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Сборную России могут пригласить на необычный турнир в Африке - источник

Как сообщает Sport24, национальная команда России может получить приглашение на международный турнир африканских сборных, который пройдет летом 2027 года в Эфиопии, а среди потенциальных участников также значится Китай.
Фото Дмитрий Рогулин/?ТАСС
По информации Sport24, соревнования под эгидой Совета футбольных ассоциаций Южной Африки (COSAFA) планируют провести с 4 по 13 июня в Аддис-Абебе. В турнире должны сыграть восемь национальных команд, разделенных на две группы по четыре сборные.

Шесть мест отведут африканским участникам, прошедшим отбор на Кубок африканских наций 2027 года. Среди потенциальных участников — Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Гана, ЮАР и Эфиопия. Еще две путевки организаторы намерены предоставить приглашенным командам России и Китая. Каждая сборная сможет провести до трех матчей.

Источник: Sport24

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