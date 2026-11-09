Мусаев - о Мостовом: он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на критику Александра Мостового.

Фото: ФК "Динамо"

- После игровой карьеры он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером. Но причину стал искать не в себе, а в том, что его место якобы заняли нефутбольные, как он говорит, люди.