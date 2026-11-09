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Мусаев - о Мостовом: он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на критику Александра Мостового.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Мусаева, Мостовой не смог стать тренером из-за интеллектуальных качест, но не стал искать причину в себе.

- После игровой карьеры он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером. Но причину стал искать не в себе, а в том, что его место якобы заняли нефутбольные, как он говорит, люди.

Журналисты эту тему охотно подхватили, поскольку яркие заголовки, клики, и Мостовой год за годом паразитирует на упоминании чужих фамилий, - цитирует Мусаева "СЭ".

Мурад Мусаев является главным тренером "Краснодара" с 2024 года, он также возглавлял команду с 2020 по 2021 год и занимал аналогичную должность в азербайджанском "Сабахе". Под его руководством "быки" становились чемпионами России и дважды завоевывали серебряные и бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, доходили до финала Кубка страны.


Ранее Александр Мостовой называл Мусаева "нефутбольным человеком". Напомним, что Мостовой выступал за "Сельту", "Кан", "Страсбур" и московский "Спартак". Он получил тренерскую лицензию, но не работал в профессиональных футбольных клубах.

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