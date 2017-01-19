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Андрей Воронин: даже не представляю, что меня ждет на посту главного тренера
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, возглавивший любительский клуб из Германии "Бюдерих" в качестве главного тренера, рассказал о том, почему решил попробовать себя в качестве наставника команды.
"Почему решил попробовать себя в качестве тренера? После завершения карьеры немного отдохнул, потом получил в Киеве тренерскую рецензию А. В последнее время почти всегда нахожусь рядом с "Бюдерихом", за юношескую команду играет мой сын. Бываю в том числе и на его тренировках, практически все время нахожусь в рядом. Из команды ушел главный тренер. Сели с руководством клуба, поговорили. Мне предложили должность, спросили, есть ли интерес. Я подумал, пообщался с друзьями, с семьей, с агентом. Все поддержали, сказали, что надо попробовать, если есть желание. Тем более, что все находится рядом с домом. Посмотрим, мое ли это вообще, понравится ли. Пока даже не совсем представляю, что меня ждет", — приводит слова экс-форварда "Спорт День за Днем".
"Почему решил попробовать себя в качестве тренера? После завершения карьеры немного отдохнул, потом получил в Киеве тренерскую рецензию А. В последнее время почти всегда нахожусь рядом с "Бюдерихом", за юношескую команду играет мой сын. Бываю в том числе и на его тренировках, практически все время нахожусь в рядом. Из команды ушел главный тренер. Сели с руководством клуба, поговорили. Мне предложили должность, спросили, есть ли интерес. Я подумал, пообщался с друзьями, с семьей, с агентом. Все поддержали, сказали, что надо попробовать, если есть желание. Тем более, что все находится рядом с домом. Посмотрим, мое ли это вообще, понравится ли. Пока даже не совсем представляю, что меня ждет", — приводит слова экс-форварда "Спорт День за Днем".
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