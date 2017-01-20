Зайдин Джамбулатов стал вице-президентом "Анжи"

Сегодня президент "Анжи" Осман Кадиев назначил Зайдина Джамбулатова на пост вице-президента клуба.Ранее он уже являлся вице-президентом "Анжи" (1999-2000, 2010 гг.) и успешно зарекомендовал себя на этом посту. В числе прочих обязанностей Зайдин Джамбулатов будет курировать вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой клуба."Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития "Анжи". Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь", - сказал Джамбулатов.