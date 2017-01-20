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Зайдин Джамбулатов стал вице-президентом "Анжи"

Сегодня президент "Анжи" Осман Кадиев назначил Зайдина Джамбулатова на пост вице-президента клуба.

Ранее он уже являлся вице-президентом "Анжи" (1999-2000, 2010 гг.) и успешно зарекомендовал себя на этом посту. В числе прочих обязанностей Зайдин Джамбулатов будет курировать вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой клуба.

"Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития "Анжи". Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь", - сказал Джамбулатов.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: Св.Ин Храм футбола (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да хоть себе жопу разорвите. Бородатые. Бестолковые.
Регистрация: 6.03.2016
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