Ролан Гусев близок к назначению в клуб РПЛ - источник

Бывший главный тренер " Динамо " будет руководить командой в 13-м туре.

Фото: ФК "Динамо"

По данным источника, Ролан Гусев близок к заключению контракта с "Факелом".



Сообщается, что во вторник, 27 октября, в игре Кубка России Алексей Ребко еще будет руководить командой, но, скорее всего, эта игра станет для него последней в качестве исполняющего обязанности.



Вчера, 24 октября, воронежцы уступили на своем поле московской "Родине" в 12-м туре РПЛ (0:1), пропустив решиющий гол с пенальти на 43-й минуте.



Источник: телеграм-канал журналиста Александра Дорского