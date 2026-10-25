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Ролан Гусев близок к назначению в клуб РПЛ - источник

Бывший главный тренер "Динамо" будет руководить командой в 13-м туре.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, Ролан Гусев близок к заключению контракта с "Факелом".

Сообщается, что во вторник, 27 октября, в игре Кубка России Алексей Ребко еще будет руководить командой, но, скорее всего, эта игра станет для него последней в качестве исполняющего обязанности.

Вчера, 24 октября, воронежцы уступили на своем поле московской "Родине" в 12-м туре РПЛ (0:1), пропустив решиющий гол с пенальти на 43-й минуте.

Источник: телеграм-канал журналиста Александра Дорского

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