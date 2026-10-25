"Каждое слово имеет свою цену". В махачкалинском "Динамо" требуют извинений от "Зенита"

- Футбольное соперничество и острое слово перед игрой — часть спорта, и мы это уважаем. Наш клуб в том числе ответил стихами на стихи, чтобы не оставлять рифму соперника подвешенной в воздухе. Но в тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного.
Папаха и борода для дагестанцев — не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов.
Строки о том, что здесь "бороды рубили догола" и ветер "срывал папахи", мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией.
Мы ждем от руководства "Зенита" публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского "Динамо" и всех дагестанцев, - написал Багаудинов в своем телеграм-канале.
Ранее пресс-служба петербургского "Зенита" разместила в социальных сетях сатирическое стихотворение, посвященное предстоящему матчу с махачкалинским "Динамо". В нем, в частности, были следующие строки: "Пускай за вами крепостью стоит Махачкала, и бороды ложатся на рубахи, здесь издавна всем бороды рубили догола, и ветер как рукой срывал папахи". На момент написания новостной заметки публикация исчезла из соцсетей петербуржцев. Отметим, что махачкалинцы ответили своим сатирическим стихотворением.
Сегодня, 25 октября, махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с сине-бело-голубыми в 12 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.