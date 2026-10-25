"В горах обид на тех, кто повинился, нет". Махачкалинское "Динамо" приняло извинения "Зенита"

Махачкалинское "Динамо" в стихах отреагировало на удаление "Зенитом" эпиграммы, которая вызвала негативную реакцию у руководства клуба.
"Спасибо вам! Мы приняли ответ,
И слово ваше прозвучало честно.
В горах обид на тех, кто повинился, нет —
Так деды завещали, всем известно.
Сегодня — поле, спор и честный бой,
А после матча — мир, как меж друзьями.
И отвечаем вам мы здесь строфой
Великого поэта и смутьяна:
"Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия".
Напомним, ранее петербуржцы опубликовали в соцсетях сатирическое стихотворение, посвященное очному противостоянию с "Динамо" Мх. Позднее Магомед Багаудинов, занимающий пост председателя Общего собрания учредителей дагестанского клуба, публично раскритиковал соперника. Практически одновременно с этим сине-бело-голубые удалили свой пост.