Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Глеб может перейти в "Оренбург"

Белорусский полузащитник Александр Глеб может перейти в "Оренбург", сообщает телеканал "Беларусь 5".

В услугах 35-летнего полузащитника также заинтересованы клубы из Турции. Глеб выступает за борисовский БАТЭ, в составе которого стал чемпионом Белоруссии прошедшего сезона.
Теги: Глеб Оренбург
Сегодня, 22:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.