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Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал совмещение главного тренера "Спартака-2" Евгения Бушманова должностей в клубе и молодежной сборной России.

"Вариант совмещения Бушмановым должностей в молодежной сборной и в "Спартаке-2" исключен. Я говорил, что в понедельник-вторник мы все это объявим, но мы все куда-то спешим", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Бушманов Спартак-2 Молодежная сборная России
Сегодня, 18:25
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:32) #
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Виталь, ну ты же совмещаешь...(((
Регистрация: 28.12.2015
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