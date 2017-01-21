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Тетрашвили подписал предварительный контракт с "Анжи"

Бывший футболист "Тосно" Гурам Тетрашвили подписал предварительный контракт с махачкалинским "Анжи", сообщает ТАСС.

Ранее на официальном сайте "Тосно" появилась информация, что клуб из Ленинградской области и защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Теги: Анжи
Сегодня, 20:30
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