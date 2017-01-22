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Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"

Хавбек Эрик Бикфалви и защитник Максим Бордачев с большой долей вероятности покинут "Томь", сообщает ТАСС.

Полузащитник не полетит с командой на первый сбор в Турции, который начнется в понедельник и пройдет в Турции. 28-летний румын имеет предложения из Турции, Бельгии и России.

В свою очередь Бордачев отправится на сбор, однако у него есть предложения из Турции и России. Томский клуб готов расстаться с обоими, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.
Теги: Томь
Сегодня, 23:19
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