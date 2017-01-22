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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Хавбек Эрик Бикфалви и защитник Максим Бордачев с большой долей вероятности покинут "Томь", сообщает ТАСС.
Полузащитник не полетит с командой на первый сбор в Турции, который начнется в понедельник и пройдет в Турции. 28-летний румын имеет предложения из Турции, Бельгии и России.
В свою очередь Бордачев отправится на сбор, однако у него есть предложения из Турции и России. Томский клуб готов расстаться с обоими, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.
Полузащитник не полетит с командой на первый сбор в Турции, который начнется в понедельник и пройдет в Турции. 28-летний румын имеет предложения из Турции, Бельгии и России.
В свою очередь Бордачев отправится на сбор, однако у него есть предложения из Турции и России. Томский клуб готов расстаться с обоими, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.
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