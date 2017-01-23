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Сергей Кирьяков: мы пробовали новую схему в четыре защитника в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Шахтера" из Караганды в контрольном матче (0:1) отметил, что игра носила тестовый характер.

- Хороший тест для нас, неплохой соперник. Мы пробовали новую схему в четыре защитника, хотели посмотреть, как все будет выглядеть. Получили полезную информацию, которая будет для нас полезна, когда мы будем выбирать, по какой схеме играть. Плюс увидели Расича в деле. Еще, конечно, стоит сказать, что ребята под нагрузкой. Те, кто в прошлом матче сыграл прилично, вышли с первых минут. Сразу видно было, что немножко подустали, особенно в эпизодах, когда нужно было быстро реагировать на моменты, агрессивно вступать в борьбу. Идет нормальный рабочий процесс. Самое главное - мы получили хорошую информацию.

- "Арсеналу" в чемпионате России не всегда удается сыграть с позиции силы. Сегодня получилось. Игрой впереди довольны? Все-таки нужно было забивать с тем давлением, которое "Арсенал" оказывал.

- Думаю, мы могли быть агрессивнее впереди. Нужно было больше доставлять мячи форвардам. Когда были подходы к штрафной площади, нужно было больше использовать фланги. К сожалению, не забили - это наш бич. С другой стороны, дали многим молодым ребятам себя почувствовать.

ПФК "Арсенал Тула"
Теги: Кирьяков
Сегодня, 19:46
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(1)
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:49) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
А до этого они во сколько защитников играли?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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