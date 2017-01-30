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Саид Абдулаев: перед "Анжи" поставлена задача сохранить место в РФПЛ

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что перед клубом стоит задача сохранить место в премьер-лиге чемпионата России по итогам сезона.

"У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона. Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ", - цитирует Абдулаева ТАСС.
Теги: Анжи
Сегодня, 20:07
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2
(1)
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков,

Устраивая взрывы в метро и спальных районах.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А стоит ли?
Регистрация: 12.08.2009
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