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“РБ Спорт”: Владимир Федотов покинет ЦСКА и возглавит “Рубин”

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в ближайшее время может лишиться своей должности.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, Федотов может покинуть ЦСКА предстоящим летом из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне. Вероятно, специалист после ухода из стана армейцев возглавит “Рубин”, который не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым.

Напомним, Владимир Федотов имеет действующее трудовое соглашение с ЦСКА до лета 2025 года. После 28 туров чемпионата России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице. В Кубке России московский клуб добрался до финала Пути РПЛ.

Источник: “РБ Спорт”

ЦСКА Владимир Федотов Рубин Рашид Рахимов
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