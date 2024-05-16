Как сообщает источник, Федотов может покинуть ЦСКА предстоящим летом из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне. Вероятно, специалист после ухода из стана армейцев возглавит “Рубин”, который не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым.
Напомним, Владимир Федотов имеет действующее трудовое соглашение с ЦСКА до лета 2025 года. После 28 туров чемпионата России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице. В Кубке России московский клуб добрался до финала Пути РПЛ.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: Владимир Федотов покинет ЦСКА и возглавит “Рубин”
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в ближайшее время может лишиться своей должности.
Фото: ПФК ЦСКА