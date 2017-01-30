Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Дэйви Проппер за 16 млн евро перейдет в "Зенит"

"Зенит" близок к приобретению полузащитника ПСВ Дэйви Проппера, утверждает "Советский спорт".

Сделка согласована между клубами, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Трансфер должен состояться на следующей неделе.
Теги: ПСВ Зенит Трансферы
Сегодня, 23:14
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Замена Витселю, если судить по амплуа.
Регистрация: 19.03.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.