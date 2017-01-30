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20:16
Виталия Дьякова в "Анжи" не будет (1)
Виталия Дьякова в "Анжи" не будет (1)
16:16
Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге (1)
Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге (1)
15:55
Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей (7)
Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей (7)
15:13
Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
14:51
ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20-25 млн евро (31)
ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20-25 млн евро (31)
СМИ: Дэйви Проппер за 16 млн евро перейдет в "Зенит"
"Зенит" близок к приобретению полузащитника ПСВ Дэйви Проппера, утверждает "Советский спорт".
Сделка согласована между клубами, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Трансфер должен состояться на следующей неделе.
Сделка согласована между клубами, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Трансфер должен состояться на следующей неделе.
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