Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Ильин перейдет в "Урал"

Нападающий "Кубани" Владимир Ильин близок к переходу в "Урал", сообщает Sportbox.

За "Кубань" Ильин, который также может сыграть на фланге полузащиты, провел 24 матча, забив два мяча. Сезоном ранее с 14 голами он стал лучшим бомбардиром "Тосно".
Теги: Кубань Урал
Сегодня, 23:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.