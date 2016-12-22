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Сборная России продолжила опускаться в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 55-го на 56-е место (592 очка) в рейтинге Международной федерации футбола.
Для российской национальной команды это стало антирекордом. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).
Для российской национальной команды это стало антирекордом. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).
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