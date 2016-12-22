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Сборная России продолжила опускаться в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 55-го на 56-е место (592 очка) в рейтинге Международной федерации футбола.

Для российской национальной команды это стало антирекордом. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:28
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27
(2)
№27 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сабака-бабака
просто мы нащупываем дно...

Один уже нащупал, ща под следствием. Улюкаев-то вечно "дно искал" - вот и нашел. Хотя... А вдруг и Гиенера с Мудко и Мюллером посадят?


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№26 Написал: Андрей.. (Сегодня, 15:37) #
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Цитата: Игорь Владимирович
ибо молодым дебилам у нас дорога...

пффф... ему то как бЭ за 50 уже....))) так что он дебил возрастной....
Регистрация: 22.12.2016
№25 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Долб, ой, дебила v1, который ныне "бляссингом" зовется, поставить вместо дебила мутка рукоблудить рфс ом. Может, на пару ступенек сборная поднимется, ибо молодым дебилам у нас дорога...


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Мы просто приседаем перед прыжком bowtie
Потом , кааааак оттолкнёмся ото дна ....


Чаще всего, на дне - ил..
Засосет, могут не выбраться..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№23 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мы просто приседаем перед прыжком bowtie
Потом , кааааак оттолкнёмся ото дна ....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№22 Написал: yakov.avramovscky (Сегодня, 15:06) #
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Занавески твои педальные я видел за углом.МЫ БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!!! Не за Эгит и ТуркиЭ.
Регистрация: 17.12.2016
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если в Чемпионате России спартак лидер, о каких перспективах сборной может идти речь. Вот когда топы выйдут на свой уровень, когда наверху не будет места спартакам, вот тогда и можно будет на что-то рассчитывать и сборной. А пока идёт полная перезагрузка нашего футбола, отсюда и эта позорная действительность,- сборная отстой, спартак лидер.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 14:52) #
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не ссать... просто мы нащупываем дно...
Регистрация: 21.01.2016
№19 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Упаднический рейтинг для стопроцентных идиотов!!! После ЧЕ Россия не провела ни одного официального матча. О каком рейтинге может быть речь?!!!


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№18 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: 4 звезды
всё просто, хотят рейтингов и перспектив пусть назначают Бердыева, хотят, чтоб кал с ушей свисал-оставляют черчесова


Плюсую. Время потеряно и даже Курбан Не сможет к ЧМ подготовить сборную. Уныло все для России закончится.
Регистрация: 21.01.2016
№17 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Товарищи участники! Уже бессчётное количество раз объяснили, что рейтинг будет падать в любом случае, так как у сборной не будет официальных игр.
На полноштабные очки, на которых и ранжируется рейтинг, могут рассчитывать все сборные, кроме нас.
Регистрация: 26.12.2008
№16 Написал: yakov.avramovscky (Сегодня, 14:36) #
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Невежество ведет к кризису. У с ё.
Регистрация: 17.12.2016
№15 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 14:32) #
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bugaga
Регистрация: 8.12.2016
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:48) #
  • -3
  •  (5)

всё просто, хотят рейтингов и перспектив пусть назначают Бердыева, хотят, чтоб кал с ушей свисал-оставляют черчесова
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Почему ,если рабочий начинает гнать брак- его увольняют, а если министр завалил всё,показав, что он дилетант и профан,- он идет на повышение и становится вице- премьером?

Понимаете...
Блок, Маяковский, Пушкин, Кулибин, Попов, Ломоносов, Петр Великий, Суворов, Ландау, Громыко,Сталин, Пастернак и тысячи наших соотечественников работали на благо нашей страны, не щадя себя и создали гордый образ Великой России.

А вот именно стараниями таких министров- мотористов и прочей нынешней Кремляди - создается та самая образина Рашки....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Chell (Сегодня, 13:20) #
  • +5
  •  (7)

какая то серость и безнадега , ну стыдно перед ветеранами, которые за флаг бились , а не за бабки. позор.
Регистрация: 28.10.2016
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:08) #
  • -6
  •  (12)

а чему удивляться, назначили среднего тренера и все довольны, посути это можно приравнять к саботажу чм 2018 и все молчат
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: квадрокоптер СПБ (Сегодня, 13:06) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
какие футболисты, такая и сборная
Регистрация: 25.05.2016
№9 Написал: Валерий Тимофеев (Сегодня, 13:03) #
  • +3
  •  (3)
online

НАСТРОЕНИЕ БОДРОЕ ТЧК ИДЕМ КО ДНУ ТЧК СБОРНАЯ РОССИИ ТЧК
Регистрация: 6.11.2015
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:57) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эх...Буркина Фасо от нас оторвалась. Саудовская Аравия обошла. Но зато мы всё еще впереди Панамы. Всё не так уж плохо :)))
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: Aleksei Саратов (Сегодня, 12:49) #
  • +5
  •  (7)

Стабильность!Зарплата бы у футболистов сборной так падали стремительно,как рейтинг ФИФА,было бы полностью справедливо
Регистрация: 17.07.2014
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:42) #
  • +6
  •  (8)

Мутко ещё футболистов мельдонием не кормил. Капелло запрещал видимо, а Слуцкий не успел. Вот и результат.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 12:41) #
  • +2
  •  (2)

Почему то меня это не удивляет.
Регистрация: 3.04.2013
№4 Написал: VirGON (Сегодня, 12:40) #
  • +9
  •  (9)

Им есть еще куда падать)это хорошо smile
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Очень прискорбная стабильность...
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:32) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Долго нам пельменое владычество аукаться еще будет. Это хорошо он еще в сборную пингвинов привезти не успел


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:30) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
И Сиалекс не помогает


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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