Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Около половины кресел уже установлено на стадионе "Лужники"

Более 27 тысяч кресел из 52 тысяч смонтировали на московском стадионе "Лужники", который примет матчи ЧМ-2018.

Работы по установке кресел планируется завершить в феврале 2017 года. Цветовое решение зрительских мест выбирали москвичи с помощью голосования на сайте "Активный гражданин". Горожане выбрали бордовую гамму.

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что стадион "Лужники" с большой долей вероятности примет финал Кубка России по футболу – 2016/17.



Газета.ru
Теги: Лужники
Сегодня, 12:42
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
В видео сказали, что мест станет 81 тыс.
В статье написано: "Более 27 тысяч кресел из 52 тысяч смонтировали"
Что с остальными 29 тыс?
А то я испугался, думал было 80 тыс копейками мест, а после реконструкции стало 52 тыс. :)


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
а дальше что ?

Торпедо в ПЛ вытащат. Бомжи от такой несправедливости боярышником подавятся. Причем пузырьком


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
отыграют чм 2018 на нем..а дальше что ?
у всех же московских команд появились красавцы стадионы!


--------------------
Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.