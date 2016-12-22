Около половины кресел уже установлено на стадионе "Лужники"

Более 27 тысяч кресел из 52 тысяч смонтировали на московском стадионе "Лужники", который примет матчи ЧМ-2018.Работы по установке кресел планируется завершить в феврале 2017 года. Цветовое решение зрительских мест выбирали москвичи с помощью голосования на сайте "Активный гражданин". Горожане выбрали бордовую гамму.Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что стадион "Лужники" с большой долей вероятности примет финал Кубка России по футболу – 2016/17.