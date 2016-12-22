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Около половины кресел уже установлено на стадионе "Лужники"
Более 27 тысяч кресел из 52 тысяч смонтировали на московском стадионе "Лужники", который примет матчи ЧМ-2018.
Работы по установке кресел планируется завершить в феврале 2017 года. Цветовое решение зрительских мест выбирали москвичи с помощью голосования на сайте "Активный гражданин". Горожане выбрали бордовую гамму.
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что стадион "Лужники" с большой долей вероятности примет финал Кубка России по футболу – 2016/17.
Газета.ru
Работы по установке кресел планируется завершить в феврале 2017 года. Цветовое решение зрительских мест выбирали москвичи с помощью голосования на сайте "Активный гражданин". Горожане выбрали бордовую гамму.
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что стадион "Лужники" с большой долей вероятности примет финал Кубка России по футболу – 2016/17.
Газета.ru
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