Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день (4)
02:53
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер (4)
Юрий Семин: основной состав "Локо" должен ежегодно пополнять хотя бы один воспитанник
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что нужно больше внимания уделять развитию собственных молодых игроков.
"Я поздравил ребят с наступающим Новым годом и сделал обращение: внимательно следим за вами и ждем в основном составе. Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои.
У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается "Локомотив-2" и общеобразовательная школа", - передает слова Семина ТАСС.
"Я поздравил ребят с наступающим Новым годом и сделал обращение: внимательно следим за вами и ждем в основном составе. Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои.
У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается "Локомотив-2" и общеобразовательная школа", - передает слова Семина ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.