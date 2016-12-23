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Юрий Семин: основной состав "Локо" должен ежегодно пополнять хотя бы один воспитанник

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что нужно больше внимания уделять развитию собственных молодых игроков.

"Я поздравил ребят с наступающим Новым годом и сделал обращение: внимательно следим за вами и ждем в основном составе. Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои.

У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается "Локомотив-2" и общеобразовательная школа", - передает слова Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 15:26
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
должен..но..не обязан!


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:35) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
..Спартака.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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