Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе "Интера"

Защитник "Интера" Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе команды "Джузеппе Меацца", сообщает портал Nerazzurriale.



Пара посетила стадион во внеигровое время. Футболист подошел к своей избраннице, достал кольцо, встал на колено и произнес заветные слова.