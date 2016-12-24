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Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно? (32)
Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно? (32)
14:40
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (13)
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (13)
Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе "Интера"
Защитник "Интера" Юто Нагатомо сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе команды "Джузеппе Меацца", сообщает портал Nerazzurriale.
Пара посетила стадион во внеигровое время. Футболист подошел к своей избраннице, достал кольцо, встал на колено и произнес заветные слова.
Пара посетила стадион во внеигровое время. Футболист подошел к своей избраннице, достал кольцо, встал на колено и произнес заветные слова.
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