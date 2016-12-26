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Хосеп Гвардиола: Ван Дейк не перейдет в "Манчестер Сити" этой зимой
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял слухи о возможном переходе в его команду защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка этой зимой.
"Ван Дейк не перейдет в "Манчестер Сити" в следующем месяце. Это невозможно. Он игрок "Саутгемптона", и мы не собираемся приобретать его сейчас", — приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на Goal.
"Ван Дейк не перейдет в "Манчестер Сити" в следующем месяце. Это невозможно. Он игрок "Саутгемптона", и мы не собираемся приобретать его сейчас", — приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на Goal.
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