Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хосеп Гвардиола: Ван Дейк не перейдет в "Манчестер Сити" этой зимой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял слухи о возможном переходе в его команду защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка этой зимой.

"Ван Дейк не перейдет в "Манчестер Сити" в следующем месяце. Это невозможно. Он игрок "Саутгемптона", и мы не собираемся приобретать его сейчас", — приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на Goal.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 03:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.